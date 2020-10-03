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أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي

أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي
http://almnatiq.net/?p=908722
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن زراعة 150 ألف شتلة في بلديات حاضرة الدمام خلال الموسم الأخير من أكتوبر ٢٠١٩ الى مارس ٢٠٢٠م، وذلك ضمن مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ومواجهة التصحر، التي تستهدف زراعة ٣ ملايين شجرة داخل المدن والمحافظات التابعة للأمانات، مبينا أنه تم زراعة أكثر من ٣٠٠ ألف من مشاتل الأمانة في البلديات خلال الموسم من أكتوبر ٢٠١٩ الى مارس ٢٠٢٠ ضمن مبادرة شرقية خضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أنه تم تخصيص 500 ألف شتلة  لأمانة المنطقة الشرقية حسب خطة الإنتاج للمرحلة الثانية من العام الجاري 2020م، والتي تتضمن زراعة عدد من الأنواع النباتية مثل ( الطلح، البان، الغاف، القرض، السدر، الأثل، الاراك، السلم)، مشيرا الى أنه يجري حاليا العمل على الزراعة للمرحلة الثانية في بلديات حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة، بهدف زيادة الغطاء النباتي وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء على مستوى المنطقة الشرقية وهي أحد مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠

وقال إن الأمانة تستهدف زراعة ٧٥٠ ألف شتلة خلال الموسوم الجديد من أكتوبر ٢٠٢٠ الى مارس ٢٠٢١م.

وأشار إلى أن هذه الشتلات تتميز بتحمل الظروف البيئية المحيطة بها من الحرارة وقلة استهلاكها للمياه بحسب المنطقة، وذلك بعد تحديد المواقع المستهدفة للزراعة التي تروى بالمياه المعالجة ثلاثياَ، وتحديد احتياجات الطرق من عدد الشتلات بعد تهيئة المواقع المستهدفة وتصميم شبكات الري الحديثة لريها، كما أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على البيئة واستدامة الرقعة الزراعية، وزراعة الأشجار المحلية الملائمة لظروف المحافظة ومناخها بطرق الري الحديثة المرشدة للمياه.

وأكد أن المبادرة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في المحافظة على البيئة وتنميتها، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمحافظة على سلامة البيئة، وتنقية الهواء، وتجميل الأحياء، وتوفر الظل، وتعزيز مساحة المناطق الخضراء، وحماية البيئة، وضرورة تنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة من خلال دعم التشجير وتجميل المدن بزيادة الرقعة الخضراء في مسطحات المدن وشوارعها وميادينها، مؤكدا أن ذلك من أسباب تلافي كثير من الأضرار البيئية، كما أنه يعد مجلبة لأنسنة المدن وجمالها.

ولفت الى أن مبادرة الغطاء النباتي تهدف الى تقليص التلوث، وإضفاء الجانب الجمالي في مدن المملكة من خلال تحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات الوطنية المستقبلية مما ينعكس على دفع عجلة التنمية البيئية في المملكة العربية السعودية، مشددا على أن دعم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدن والمواقع التابعة للأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة.

 

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