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أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=908729
المناطق - الدمام

رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 15/2/1442هـ، (6) مخالفات، (4) منها تكدس في الأسواق المركزية والمنشآت ذات العلاقة، ومخالفتان لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال (468) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما تم تطهير (748) موقع، باستخدام (148431) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، وذلك بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما تم رفع (7525) طن من النفايات، وإزالة (3902) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9390) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع لضرورة التعاون معها بهدف حماية المجتمع، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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