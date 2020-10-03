احدث الأخبار

موسكو وواشنطن وباريس: قوى خارجية تسعى لتصعيد العنف في قره باغ
أبرز المواد
 شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود
أبرز المواد
 “غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا
أبرز المواد
 «يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع
أبرز المواد
 بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”
أبرز المواد
 اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
أبرز المواد
 مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي
المنطقة الشرقية
 مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض
أبرز المواد
 المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار
أبرز المواد
 أطباء ترمب : بدأ يستعمل هذا العقار.. ولم يحتج لأوكسجين
أبرز المواد
موسكو وواشنطن وباريس: قوى خارجية تسعى لتصعيد العنف في قره باغ

موسكو وواشنطن وباريس: قوى خارجية تسعى لتصعيد العنف في قره باغ

أبرز المواد
شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

أبرز المواد
“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

أبرز المواد
«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

أبرز المواد

مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية

مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية
http://almnatiq.net/?p=908734

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: إن المرتزقة بدأوا في مغادرة المنطقة الغربية من ليبيا، مؤكداً إن الجيش رصد مغادرة أكثر من 3000 مرتزق.
وأشار المحجوب في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الحافلات تتجه إلى المطار، لافتا النظر إلى وجود احتمالين خلف هذه الخطوة وهي: إما نتيجة تغير في الموقف التركي مؤخرا، أو أنها ناجمة عن حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب .

روابط ذات صلة

موسكو وواشنطن وباريس: قوى خارجية تسعى لتصعيد العنف في قره باغ

موسكو وواشنطن وباريس: قوى خارجية تسعى لتصعيد العنف في قره باغ
شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود
“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*