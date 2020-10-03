احدث الأخبار

اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
أبرز المواد
 مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي
المنطقة الشرقية
 مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض
أبرز المواد
 المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار
أبرز المواد
 أطباء ترمب : بدأ يستعمل هذا العقار.. ولم يحتج لأوكسجين
أبرز المواد
 “وباء مزدوج” يفزع أوروبا.. إجراءات للتخفيف ولو بقليل
أبرز المواد
 وزير الصحة التونسي يعلن أن الوضع الصحي في تونس دقيق ويدعو لاتخاذ قرارات جريئة
أبرز المواد
 البرازيل تسجل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “الأرصاد” تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية

اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية

أبرز المواد
مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية

مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي

أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي

المنطقة الشرقية

اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية

اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
http://almnatiq.net/?p=908736
المناطق - واس

استضافت اللجنة المالية بمجلس الشورى خلال اجتماعٍ لها عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ممثلي الهيئة حول عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بأدائها خلال عام التقرير، وأهم الإنجازات التي حققتها خلال العام المالي المنصرم، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها خلاله.

كما عقدت اللجنة في وقتٍ سابق اجتماعًا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، وبحضور الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية فيصل بن محمد الشريف، وعدد من المسؤولين في المركز.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية خلال العام المالي 1440 / 1441هـ.

وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات الواردة في تقرير المركز حول أدائه خلال العام المالي الماضي، وأبرز العوائق التي تواجهه.

وتأتي اجتماعات اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال التقارير السنوية التي تضمنتها اجتماعات اللجنة، لطرحها تحت قبة المجلس في فترة مقبلة.

يذكر أن اللجنة المالية هي إحدى اللجان المتخصصة في المجلس التي تناقش التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، تجسيدًا للدور الرقابي الذي يقوم به المجلس على الأجهزة الحكومية لتحسين جودة الخدمات والوقوف على جميع المشكلات التي تواجهها في أدائها لعملها.

روابط ذات صلة

مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية

مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية
مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض

مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض
المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار

المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*