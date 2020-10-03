احدث الأخبار

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود
أبرز المواد
 “غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا
أبرز المواد
 «يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع
أبرز المواد
 بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”
أبرز المواد
 اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش أداء هيئة عقارات الدولة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية
أبرز المواد
 مسؤول ليبي : أكثر من 3000 من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 468 جولة رقابية وترصد 6 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية وتكدس في الأسواق
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: زراعة 450 ألف شتلة ضمن مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي
المنطقة الشرقية
 مجلس الأمن القومي الأمريكي يلزم موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض
أبرز المواد
 المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار
أبرز المواد
 أطباء ترمب : بدأ يستعمل هذا العقار.. ولم يحتج لأوكسجين
أبرز المواد
 “وباء مزدوج” يفزع أوروبا.. إجراءات للتخفيف ولو بقليل
أبرز المواد
شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

أبرز المواد
“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

أبرز المواد
«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

أبرز المواد
بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”

بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”

أبرز المواد

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود

شبه جزيرة أنتاركتيكا تسجل حرارة لم تبلغها منذ عقود
http://almnatiq.net/?p=908749
المناطق - وكالات

خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة، إلى أن عام 2020 سجل أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

وقال عالم المناخ راوول كورديرو في بيان صادر عن معهد أنتاركتيكا التشيلي إن درجات الحرارة هذه “أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة”.

وأضاف كورديرو “في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عاما”.

ووصف الوضع بأنه “مقلق” إذ أن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليا، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ومع ذلك، فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.

روابط ذات صلة

“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا

“غوغل” يسجل “طفرة كبيرة” في البحث عن هذا العارض لكورونا
«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع

«يوتيوب» تضيق الخناق على صانعي المحتوى برصد التجاوزات في المقاطع
بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”

بحضور دولي واسع.. جوبا تتزين للاحتفال بـ”سلام السودان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*