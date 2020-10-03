أمير الشرقية يرعى مسابقة “مدرستي” الرقمية “

الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية “حفظه الله” مسابقة مدرستي الرقمية الموجهه لطلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية وكذلك المعلمين والمعلمات وقادة العمل التعليمي من مشرفين ومشرفات وقادة المدارس للبنين والبنات والإداريين والإداريات إلى جانب مشاركة أولياء الأمور والمهتمون بالشأن الإعلامي والتعليم الإلكتروني والرقمي وذلك وفق الإطار الذي وضعته وزارة التعليم لهذه المسابقة .

وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان باسم أسرة تعليم المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على رعايته لانطلاقة هذه المسابقة بتعليم المنطقة مما يدل على اهتمام سموه بقطاع التعليم ودعم جهود وزارة التعليم في التعليم عن بعد وتحقيق أهداف هذه المسابقة التي تتمحور حول نشر ثقافة التعليم الالكتروني والرقمي ورفع المستوى المهني والمهاري للمعلمين والمعلمات للتعامل مع هذا النوع من التعليم إلى جانب المساهمة في مشاركة المجتمع في العملية التعليمية وتعزيز القيم والاتجاهات الايجابية للتعليم الرقمي .

وأكد الشلعان على صلابة ومتانة المنظومة التعليمية بالمملكة والتي تأخذ قيادتنا الرشيدة ” أيدها الله” بزمام مبادراتها التطويرية والدفع بخارطتها إلى مصاف المنافسة العالمية من خلال تسليح أبنائها الطلبة بمختلف ألوان العلوم والمعارف لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها .

ولفت مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، بأن خير شاهدٍ على تلك الإنجازات التعليمية الواعدة والتي تتسق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، الدعم اللامحدود والمتابعة الدقيقة للدفع بعجلة تعليم المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، (حفظهم الله)، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرعاية الكريمة من قبل سمو أمير المنطقة لمسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي دعت إدارة تعليم الشرقية للمشاركة بها بعد أن أطلقت صافرتها مؤخراً وزارة التعليم على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة، مثمنا في ذات الوقت لسموهما كل ما يقدمانه من دعم وتشجيع لأبنائهم الطلبة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، دعا الشلعان، كافة مدارس المنطقة والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في المنطقة للمشاركة في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.

وأوضح الشلعان، أن المسابقة تتضمن مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، من خلال ثلاث مجالات رئيسة بدءا من مجال التعليم من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، إضافة لمجال الإعلام والتثقيف من خلال إنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، وصولاً لمجال التدريب من خلال تصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وتابع الشلعان، تتاح المشاركة في المسابقة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاث المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

وأشار الشلعان إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية لهذه المسابقة بتعليم المنطقة وكذلك لجان عمل تقوم بتحكيم الأعمال ومتابعتها وسيتم الإعلان عن تفاصيل وآلية استقبال الأعمال عبر منصات الإدارة الرسمية.