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“الرزيز” يدخل منصة التمور والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف

“الرزيز” يدخل منصة التمور والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف

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“الرزيز” يدخل منصة التمور والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف

“الرزيز” يدخل منصة التمور والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف
http://almnatiq.net/?p=908766
الاحساء - المناطق

دخل صنف التمور “الرزيز” منصات البيع في مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2020 ، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع شركائها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء “غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، جامعة الملك فيصل، المجلس البلدي، مركز النخيل والتمور، الجهات الأمنية”، حيث سجل نسبة مبيعات مرتفعة ، بينما دخل صباح السبت 3 أكتوبر أكثر من 313 مركبة محملة من التحور، وتسجيل أعلى سعر لتمور “الخلاص” في منصة التمور المميزة بقيمة 40 ألف ريال للمن الواحد، والذي يعد الأعلى سعر خلال الموسم الحالي من منتوج المزارع خالد الحبابي.

حيث يعد صنف تمور “الرزيز” من الأصناف المتفردة عن غيرها من حيث الشكل والطعم، وهو الأشهر في الأحساء قديماً ومن أفضل أنواع التمور وأغناها غذائياً، ويصنع منه السفسيف والدبس، ويعّد من التمور النادرة بسبب توجه النسبة الأكبر من المزارعين بزراعة صنف الخلاص، ويكتفون بزراعة كمية قليلة من الأصناف الأخرى بما فيها تمر الرزيز.

وأشار مدير مزاد التمور والجودة “بدر الشهاب”، أن موسم هذا العام عكس مؤشراً إيجابياً من حيث تدفق كميات التمور وتنوعها، إضافةً إلى الجودة النوعية التي تحملها التمور الواردة للمزاد من حيث القيمة السوقية، مسجلا المزاد متوسط سعري 900 ريال للمن الواحد.

وأكد بأن ساحات المزاد شهدت تواجد العديد من مواطني الأحساء وزوراها، والذي توافدوا بغرض الشراء الشخصي، نظير ما حققه المزاد خلال الأسابيع الماضية من خطوات ايجابية في تعزيز الاستهلاك الإنتاجي لمحصول التمور مستهدفاً التوسع في التسويق ذو الجودة النوعية عبر خطط استراتيجية مرحلية.

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