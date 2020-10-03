“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات احد المسارحة ، و الدرب ، و الطوال ، و بيش ، و صبيا.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله-.