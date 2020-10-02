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وصول طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

وصول طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
http://almnatiq.net/?p=908780
المناطق - الجوف

وصلت طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح والتي من المقرر الانتهاء من المشروع و تشغيلة في عام 2022 م وذلك حسب الخطة المجدولة للمشروع .
ويقع مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح شمال محافظة دومة الجندل
بمنطقة الجوف حيث بدأ العمل في منتصف عام 2019 م ومتوقع ينتهي العمل عام 2022 م .
ويصل العدد الإجمالي للتوريبنات إلى 99 توربين رياح من طراز «Vestas V150-4.2MW» وقد بدأت تصل عن طريق ميناء ضباء السعودي قادمة من بكين، عبر الخطّ الملاحي الصيني كوسكو، حيث تضمّ القطع الرئيسة المكوّنة للبرج الحامل للتوربين .

ويبلغ ارتفاع المحور 130 متر للتروبين الواحد وطول ريشة المروحة 75 متر أي أن القطر كامل 150 متر ، وتعتبر محطة دومة الجندل للرياح أول محطة رياح في المملكة العربية السعودية وواحدة من أكبر محطات الرياح في الشرق الأوسط ، وتنتج 400 ميجاوات تكفي لتغطية مدينة دومة الجندل وضواحيها بالطاقة النظيفة .

وعند تشغيل المحطة بكامل طاقتها ستمد 70 ألف منزل ، وستساعد على التخلص من حوالي 988 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، وتبلغ تكلفتها 500 مليون دولار .

ويعد مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل أكثر مشاريع الرياح كفاءة من حيث التكلفة في أي مكان في العالم ، وستوفر محطة رياح دومة الجندل الكهرباء وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة لمدة 20 عامًا (PPA) للشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء (SEC)، الشركة السعودية لتوليد الطاقة وتوزيعها.

يذكر أن شركة «فيستاس – Vestas» تعمل على توفير توربينات الرياح كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «TSK» مسؤولة عن إنشاء بقية عناصر المشروع، فيما ستوفر شركة «البابطين» للمقاولات المحطات الفرعية للمشروع وحلول الجهد العالي .

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