احدث الأخبار

الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى مادون ال1000 حالة وتسجيل (626) حالة تعافي جديدة
أبرز المواد
 العاصفة “آليكس” تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة
أبرز المواد
 المسجد الحرام يستقبل غدًا أول أفواج المعتمرين وَفْق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 وصول طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
منطقة الجوف
 تعرف على خصائص العقار الذي وصفه الأطباء لترامب من أجل علاج كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
منطقة جازان
 شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على خمسة مقيمين سرقوا أحد المستودعات بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “الرزيز” يدخل منصة التمور والخلاص في الصدارة بـ 40 ألف
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية دور مشروع واحة “مدن” بينبع في تمكين ودعم دور المرأة التنموي
منطقة المدينة المنورة
 انفجار ضخم في مدينة صناعية وسط إيران وسقوط ضحايا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى مسابقة “مدرستي” الرقمية “
المنطقة الشرقية
الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى مادون ال1000 حالة وتسجيل (626) حالة تعافي جديدة

الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى مادون ال1000 حالة وتسجيل (626) حالة تعافي جديدة

أبرز المواد
العاصفة “آليكس” تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات

العاصفة “آليكس” تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات

أبرز المواد
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة

أبرز المواد
المسجد الحرام يستقبل غدًا أول أفواج المعتمرين وَفْق الإجراءات الاحترازية

المسجد الحرام يستقبل غدًا أول أفواج المعتمرين وَفْق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد

الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى مادون ال1000 حالة وتسجيل (626) حالة تعافي جديدة

الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة إلى مادون ال1000 حالة وتسجيل (626) حالة تعافي جديدة
http://almnatiq.net/?p=908797
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (419) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (335997) حالة، من بينها
(10173) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (954) حالة حرجة، كما تم تسجيل (626) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (320974) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (419)حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%, والبالغين 85%، وكبار السن 4%، وبلغ عدد الوفيات (4850) حالة ، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة ، لافتةً إلى أنه أجري (46019) فحصاً مخبرياً جديداً .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

روابط ذات صلة

العاصفة “آليكس” تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات

العاصفة “آليكس” تصل إلى إيطاليا والبندقية تخرج مصداتها الصفراء لأول مرة لتجنب الفيضانات
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية: المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة
المسجد الحرام يستقبل غدًا أول أفواج المعتمرين وَفْق الإجراءات الاحترازية

المسجد الحرام يستقبل غدًا أول أفواج المعتمرين وَفْق الإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*