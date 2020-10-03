وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية اليابان

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب استعراض أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وتبادل وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير خارجية اليابان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

