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تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم

تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للمعلم
http://almnatiq.net/?p=908815
المناطق- تبوك - فايز السميري:

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام ويصادف هذا العام يوم الاثنين 18- صفر -1442هـ الموافق 5 – أكتوبر – 2020 بعنوان “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصوّر جديد للمستقبل” وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات عن بعد التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن احتفال تعليم تبوك بهذه المناسبة يأتي إيمانا بأهمية مكانة المعلم وتعزيزا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة السامية التي يحملها ورغبة في إبراز مكانته اللائقة به مشيرا الى أن اليوم العالمي للمعلم يحظى بعناية واهتمام تعليم المنطقة، الذي يدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع التعليمي، ونقل الصورة الحقيقية لدور المعلم، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة البناء التعليمي والتربوي، وتبصير الجيل الناشئ بمكانة معلميهم ومعلماتهم، وما يبذلونه من جهد في سبيل تعليمهم ، وتنوير عقولهم.
وكانت الإدارة قد وجهت تعميما لجميع مدارس المنطقة ومكاتب التعليم في المحافظات بالاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر المنصات الافتراضية والاستفادة من الوسائل الإعلامية المتاحة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي مع ضرورة التوثيق الإعلامي للمشاركات والفعاليات المنفذة.

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