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إصابة سيناتور أمريكي بارز بفيروس كورونا

إصابة سيناتور أمريكي بارز بفيروس كورونا

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إصابة سيناتور أمريكي بارز بفيروس كورونا

إصابة سيناتور أمريكي بارز بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=908827
المناطق - وكالات

أصيب عضو مجلس الشيوخ الأميركي، رون جونسون، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أكده متحدث باسمه، السبت، موضحا أن نتيجة الفحص التي أجريت له كانت إيجابية.

ويتولى جونسون، وهو سيناتور جمهوري رئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ.

وقال المتحدث إن “جونسون بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض وسيعزل نفسه إلى أن يؤكد طبيب خلوه من الفيروس”.

ولم يوضح المتحدث من الشخص الذي خالطه جونسون ونقل إليه الفيروس الذي أصاب عددا من المسؤولين الكبار في الولايات المتحدة، مؤخرا.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

ووصل ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وتعليقا على الوضعي الصحي للرئيس الأميركي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح كونلي أن ترامب بدأ في تناول عقار “ريمديسيفر” المضاد لفيروس كورونا.

ويعد “ريمديسيفير” عقارا مضادا للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية.

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