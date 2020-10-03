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“تعليم حائل” عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها

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“تعليم حائل” عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها

“تعليم حائل” عن قائمة المعلمات المُسربة: تقرير سري وسنحاسب من نشرها
http://almnatiq.net/?p=908836
المناطق_حائل

عقّبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قائمة تضم أسماء 580 معلمة في مدارس تتبع مكتب تعليم جنوب حائل، ويظهر في القائمة اسم المعلمة ومدرستها وعدد ايام دخولها على منصة “مدرستي “وآخر يوم للدخول على المنصة.

وقالت الإدارة في بيان لها؛ إنها لم تنشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية، أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.

وأوضحت أن تلك القائمة كانت ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بُعد.

وأضافت: المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الموضوع، ومحاسبة المتسبب فيه، ومنع تكرار ذلك مستقبلاً.

وأردفت الإدارة: الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، تؤكد أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.

وكان عدد من المعلمات قد أعربن عن استيائهنّ من تداول أسمائهن وبياناتهن التي انتشرت في مجموعات “واتساب”، وشملت أسماء المعلمات ومدارسهن وعدد الحصص الدراسية التي حضرنها مع طالباتهن عبر منصة “مدرستي” منذ بداية العام الدراسي 1442هـ في 11/1/1442هـ.

وتضمنت القائمة أسماء (13) معلمة لم يحضرن منذ بداية العام في (11) مدرسة، وبينت القائمة أن (99) معلمة حضرن (15) حصة أو أقل منهن (28) معلمة دخلن (15) حصة فقط و(17) معلمة دخلن (14) حصة فقط و(5) معلمات دخلن (13) حصة فقط و(8) معلمات دخلن (12) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (11) حصة فقط و(3) معلمات دخلن (10) حصص فقط ومعلمة واحدة فقط دخلت (9) حصص ومعلمة واحدة فقط دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (9) حصص ومعلمة واحدة دخلت (8) حصص ومعلمتين دخلن (7) حصص ومعلمة واحدة دخلت (4) حصص و(6) معلمات دخلن (3) حصص ومعلمة واحدة دخلت حصتين (3) معلمات دخلن حصة واحدة فقط.

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