إيقاف لاعب من بيرسيبوليس الإيراني لمدة ستة أشهر

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت إيقاف عيسى آل كثير لاعب فريق بيرسيبوليس الإيراني لكرة القدم لمدة ستة أشهر مع فرض غرامة مالية ضده.

وسيغيب اللاعب بذلك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي المقررة اليوم السبت في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :”قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة (6) أشهر، بحسب المادة (58.1) من لائحة الانضباط والأخلاق نسخة عام 2019، بحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري”.

وأضاف :”كما قررت اللجنة أيضاً تغريم اللاعب مبلغ عشرة ألاف دولار، بعدما تم اعتباره قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 سبتمبر 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.”

وتابع الاتحاد :”وتنص المادة (58.1) على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييز أو تشويه سمعة، سواءً فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعتبر قد ارتكب مخالفة”.

وكان عيسى آل كثير قد احتفل بهدفه في شباك المنافس بشد طرفي عينيه، وهو ما اعتبره الاتحاد الآسيوي تمييزا تجاه عرق لاعبي الفريق الأوزبكي.