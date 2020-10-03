«الزكاة والدخل» تحدد وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية

«الزكاة والدخل» تحدد وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية

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«الزكاة والدخل» تحدد وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية

«الزكاة والدخل» تحدد وقت دفع ضريبة التصرفات العقارية
http://almnatiq.net/?p=908856
المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية. وضربت «الزكاة والدخل» مثالًا لكيفية حساب ودفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية، فذكرت أنه إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع عقار لأحد الأشخاص (محمد) بقيمة مليون ونصف المليون ريال، فيجب على شركة التطوير العقاري سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بقيمة 75 ألف ريال. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سداد هذه الضريبة يكون قبل إفراغ العقار لمحمد لدى وزارة العدل.

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