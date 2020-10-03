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تشيلسي ييتفوق برباعية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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تشيلسي ييتفوق برباعية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ييتفوق برباعية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=908863
المناطق_وكالات

استعاد تشيلسي مذاق الانتصارات من جديد وتغلب على ضيفه كريستال بالاس 4 / صفر اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد تشيلسي توازنه من جديد بعد تعادله الصعب مع ويست برومويتش ألبيون 3 / 3 في مباراته الماضية بالدوري، كما نفض غبار الهزيمة أمام توتنهام بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ورفع تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، رصيده بذلك إلى سبع نقاط في المركز الرابع بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند ست نقاط في المركز الثامن.

وكان تيمو فيرنر لاعب تشيلسي قريباً من تسجيل أول أهدافه مع الفريق، لكن محاولاته اتجهت مباشرة نحو فيسنتي جوايتا حارس كريستال بالاس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم تشيلسي بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عن طريق بنجامين تشايلويل، الذي سجل أول أهدافه مع تشيلسي منذ انتقاله من ليستر سيتي، بعدما فشل دفاع كريستال بالاس في إبعاد الكرة لتصل إلى تشايلويل الذي سدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

وصنع تشايلويل الهدف الثاني الذي سجله سجله كورت زوما في الدقيقة 66 من ضربة رأس.

وجاء الهدفان الأخيران عن طريق جورجينهو سجلهما في الدقيقتين (78) و (82).

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