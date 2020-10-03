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مصادر: ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام

مصادر: ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام
http://almnatiq.net/?p=908866
المناطق_الرياض

أكدت مصادر لقناة “العربية”، أن هناك ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام.

وأضافت أن التحضير للاجتماعات الليبية في مصر جار ولم يتم تحديد موعد نهائي، مشيرة إلى أن هناك شخصيات عسكرية ستشارك في الاجتماعات الليبية في مصر.

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