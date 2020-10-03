مصادر: ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام

أكدت مصادر لقناة “العربية”، أن هناك ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام.

وأضافت أن التحضير للاجتماعات الليبية في مصر جار ولم يتم تحديد موعد نهائي، مشيرة إلى أن هناك شخصيات عسكرية ستشارك في الاجتماعات الليبية في مصر.