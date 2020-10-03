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أتليتيكو مدريد يتعادل بدون أهداف مع فياريال

أتليتيكو مدريد يتعادل بدون أهداف مع فياريال
http://almnatiq.net/?p=908881
المناطق_الرياض

تعادل أتليتيكو مدريد بدون أهداف مع ضيفه فياريال اليوم السبت في ثاني تعادل سلبي على التوالي، لتضيع نشوة البداية الرائعة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخاض لويس سواريز أول مباراة من البداية على أرض فريقه الجديد عقب مشاركته كبديل في الفوز 6-1 على غرناطة الأسبوع الماضي، وبدأ أتليتيكو في صنع بعض الفرص الحقيقية عقب استبداله ومشاركة دييجو كوستا.

واقترب كوستا مرتين من انتزاع هدف الفوز قرب النهاية، لكنه فشل في تحويل تمريرات عرضية خطيرة من يانيك كاراسكو داخل مرمى فياريال، الذي سنحت له أيضاً فرصة هز الشباك في وقت متأخر عندما أرسل المهاجم جيرار مورينو تسديدة مباشرة مرت إلى جوار المرمى.

وكان فياريال الطرف الأفضل معظم فترات المباراة، وكان بإمكانه التقدم خلال الشوطين عبر الظهير الأيمن ماريو جاسبر ،الذي هدد مرمى يان أوبلاك مرتين، لكن حارس أتليتيكو تصدى لهما ببراعة.

ويتصدر فياريال بقيادة مدربه أوناي إيمري ترتيب المسابقة مؤقتاً برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، بينما حصد أتليتيكو، الذي بدأ الموسم بعد أسبوعين من انطلاقه، خمس نقاط من ثلاث مباريات.

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