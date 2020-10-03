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فرقة شباب المسرح تحتفي بالمؤلفين المسرحيين الفائزين بجوائز وزارة الثقافة

فرقة شباب المسرح تحتفي بالمؤلفين المسرحيين الفائزين بجوائز وزارة الثقافة

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فرقة شباب المسرح تحتفي بالمؤلفين المسرحيين الفائزين بجوائز وزارة الثقافة

فرقة شباب المسرح تحتفي بالمؤلفين المسرحيين الفائزين بجوائز وزارة الثقافة
http://almnatiq.net/?p=908885
تسلط حلقة جديدة من حلقات النقاش التي تنظمها فرقة شباب المسرح التابعة لجمعية الثقافة والفنون بالرياض وجمعية المسرحيين السعوديين الضوء على الفائزين بجوائز التأليف المسرحي التي تنظمها وزارة الثقافة *ممثلة في المسرح الوطني* وتصب في إطار تطوير العملية المسرحية السعودية.
وخصصت فرقة شباب المسرح حلقة النقاش هذه للاحتفاء بالفائزين بالجائزة واستضافة عدد منهم للحديث عن تجربتهم في إعداد النصوص المسرحية وما تعنيه لهم الجائزة.
حيث تستضيف حلقة النقاش المؤلفة المسرحية د.ملحة عبدالله  للحديث أكثر عن الجائزة والأهداف التي تسعى من خلالها وزارة الثقافة لتحقيقها، كما تستضيف المؤلفين الفائزين بالجائزة الدكتور سامي الجمعان وفهد بن ردة الحارثي وعباس الحايك وياسر الحسن، ويدير الحلقة المخرج خالد الباز.
وستناقش الحلقة التي ستعقد عن بعد عددا من المحاور تشمل، دور وزارة الثقافة الريادي تجاه المؤلفين المسرحيين، وأهمية مسابقة النصوص المسرحية، وكيف أثرت العزلة على زيادة إبداع النصوص المسرحية، ومستقبل النص هي المسرحي السعودي، وأثر جوائز مسابقة التأليف في إثراء كتابة النصوص المسرحية.
وثمنت فرقة شباب المسرح التابعة لجمعية الثقافة والفنون بالرياض وجمعية المسرحيين السعوديين، الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية والمسرح الوطني **لتطوير الحركة الثقافية عموما والمسرحية السعودية خصوصا، والمبادرات التي يحرص المسرح الوطني دوما على تنفيذها بهدف رفعة العمل المسرحي ودعم كافة أطيافه والمنتمين له.
من جانبه أكد الاستاذ عبدالعزيز السماعيل رئيس المسرح الوطني على سعادتهم كفريق عمل في المسرح الوطني بنجاح المسابقة في دورتها الأولى والإقبال الكبير عليها من المتسابقين، كما أبدى سعادتهم بالتفاعل مع نتائجها المشرفة التي أعجبت الجميع .. ووعد الجميع بالتطوير والتحسين عليها وعلى نظامها في الدورة الثانية بإذن الله.

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