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النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

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النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=908887
المناطق_الرياض

ودع النصر دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب خسارته 5-‭3‬ بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني في قبل النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 اليوم السبت.

وأهدر البرازيلي مايكون ركلة ترجيح للنصر، ليمنح بيرسبوليس فرصة التأهل للنهائي للمرة الثانية بعد عام 2018.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف النصر من ركلة جزاء في الدقيقة 36 ، بينما أدرك مهدي عبدي قرة التعادل لبيرسبوليس بضربة رأس في الدقيقة 42.

وخاض بيرسبوليس الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إحسان بهلوان.

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