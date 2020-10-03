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فيتوريا: قاتلنا وحاربنا من أجل التأهل.. وكسبنا فريق للمستقبل

فيتوريا: قاتلنا وحاربنا من أجل التأهل.. وكسبنا فريق للمستقبل
http://almnatiq.net/?p=908895
المناطق_الرياض

أكد مدرب نادي النصر روي فيتوريا، أنه كسب جيلاً مميزاً من اللاعبين الشباب، وذلك رغم الخسارة أمام بيرسيبوليس الإيراني بفارق ركلات الترجيح 3-5 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم السبت في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: كانت المباراة صعبة لكلا الفريقين، وقد قاتلنا بقوة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم.. ركلات الترجيح لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي فإن الحظ هو من يحسم النتيجة.

وأضاف: خضنا المباراة بروح عالية وبمعنويات قوية، وسوف نعود في العام المقبل لننافس بقوة، لأن لاعبي فريقي يمتلكون القدرة على المنافسة.. اعتمدنا على لاعبين شباب في الفريق، وفريقنا يمتلك قدرات ومقومات عالية، ولكنه يحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة.

وأضاف: كسبنا من هذه البطولة الخبرة والتعرف على قدرات اللاعبين الشباب، والذين سيتطورون أكثر في المستقبل، وسيكونون جاهزين لتقديم الكثير.

وكشف عن المرحلة المقبلة: هدفي لا زال الفوز في المباراة المقبلة، وسوف أبقى أتعامل مع الأمور مباراة تلو الأخرى سواء في الدوري السعودي أو النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وختم: جدول المباريات كان مزدحماً، حيث لم يكن من السهل خوض 7 مباريات في غضون ثلاثة أسابيع، وهو أمر تسبب بالتعب للاعبين بدنياً وذهنياً، واليوم ظهر الأمر في اضطرارنا لعمل تبديلات بسبب إصابة اللاعبين نتيجة الشد العضلي.

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