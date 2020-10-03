احدث الأخبار

أرمينيا: طيارون أتراك يقاتلون مع أذربيجان
أبرز المواد
 العراق: لم نتسلم أي طلب رسمي من واشنطن لإغلاق سفارتها في بغداد
أبرز المواد
 آل الشيخ: المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء كورونا لتوفير حلول ذكية
أبرز المواد
 النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 فرقة شباب المسرح تحتفي بالمؤلفين المسرحيين الفائزين بجوائز وزارة الثقافة
منطقة الرياض
 حرس الحدود ينقذ ستة مواطنين تعطل قاربهم بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 مصادر: ترتيبات لاجتماع رفيع المستوى بين أطراف ليبية في مصر خلال أيام
أبرز المواد
 أتليتيكو مدريد يتعادل بدون أهداف مع فياريال
أبرز المواد
 معهد مسك للفنون يطلق أول معرض تحتضنه صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية بعد إعادة افتتاحها
أبرز المواد
 المملكة تجمع قادة اقتصاد الفضاء 20 ضمن برنامج المؤتمرات الدولية
أبرز المواد
 وزير الطاقة يبحث مع وزير خارجية اليابان إنتاج وقود الهيدروجين والطاقة المتجددة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تعلن عن جاهزية طاقاتها البشرية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
أرمينيا: طيارون أتراك يقاتلون مع أذربيجان

أرمينيا: طيارون أتراك يقاتلون مع أذربيجان

أبرز المواد
العراق: لم نتسلم أي طلب رسمي من واشنطن لإغلاق سفارتها في بغداد

العراق: لم نتسلم أي طلب رسمي من واشنطن لإغلاق سفارتها في بغداد

أبرز المواد
آل الشيخ: المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء كورونا لتوفير حلول ذكية

آل الشيخ: المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء كورونا لتوفير حلول ذكية

أبرز المواد
النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

أبرز المواد

أرمينيا: طيارون أتراك يقاتلون مع أذربيجان

أرمينيا: طيارون أتراك يقاتلون مع أذربيجان
http://almnatiq.net/?p=908896
المناطق_وكالات

بثت حكومة أرمينيا فيديو يظهر مشاركة طيارين أتراك يقاتلون إلى جانب أذربيجان.

من جانبها، أعلنت خارجية أرمينيا، السبت، أن أذربيجان تتجاهل الدعوات الدولية لحل النزاع سلميا، مؤكدة أن الأخيرة تواصل هجماتها العسكرية على كاراباخ بدعم من تركيا.

بدوره، أعلن إقليم ناغورنو كاراباخ، السبت، مقتل 51 آخرين من جنوده في القتال مع أذربيجان، في ارتفاع حاد لحصيلة القتلى.

والقتال الحالي هو الأعنف منذ التسعينات، ويعزز مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع قد تجر إليها روسيا وتركيا وسط مخاوف شديدة على الاستقرار في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع في أذربيجان في اليوم السابع للاشتباكات مع قوات من الأرمن “المعارك الشرسة مستمرة على طول الجبهة”.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ومع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، وقال ماكرون فيما بعد في بيان، إنه اقترح سبيلا جديدا للعودة للمحادثات.

روابط ذات صلة

العراق: لم نتسلم أي طلب رسمي من واشنطن لإغلاق سفارتها في بغداد

العراق: لم نتسلم أي طلب رسمي من واشنطن لإغلاق سفارتها في بغداد
آل الشيخ: المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء كورونا لتوفير حلول ذكية

آل الشيخ: المملكة تحوّلت سريعاً إلى العالم الرقمي مع بدء كورونا لتوفير حلول ذكية
النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

النصر ينهزم بركلات الجزاء من بيرسبوليس ويصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*