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واتساب يتيح للمستخدمين وقف الدردشة إلى الأبد

واتساب يتيح للمستخدمين وقف الدردشة إلى الأبد

أبرز المواد

واتساب يتيح للمستخدمين وقف الدردشة إلى الأبد

واتساب يتيح للمستخدمين وقف الدردشة إلى الأبد
http://almnatiq.net/?p=908911
المناطق_الرياض

يعتزم تطبيق واتساب السماح للمستخدمين بكتمان دردشة جهة الاتصال أو المحادثات الجماعية إلى الأبد، مع إتاحة خيار إغلاق الدردشة لمدة عام كامل.

وحاليا يتمكن المستخدمون من كتمان المحادثات مع أي شخص لمدة 8 ساعات، أو أسبوع واحد، أو عام كامل. ولكن وفقاً لمدونة (WABetaInfo) ذائعة الصيت المتابعة لكل أنباء تطبيق «واتساب»، فإن التطبيق يعمل حالياً على تطوير خيار كتمان الدردشة إلى أجل غير مسمى، حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

وخيار كتمان الدردشة لدى جهات الاتصال إلى الأبد (بدلاً من عام كامل) سوف يكون متاحاً للمستخدمين مع طرح الإصدار رقم (2.20.201.10) من التطبيق. وفي البداية، لن يتمكن من الاستفادة من هذا الخيار الجديد سوى المستخدمين الذين اشتركوا أول الأمر في النسخة التجريبية من البرنامج. ولكنها تعتبر علامة مؤكدة على أن تلك الميزة في طريقها إلى الانتشار في نهاية الأمر إلى أكثر من ملياري مستخدم لتطبيق «واتساب» على مستوى العالم.

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