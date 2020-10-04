كوريا الجنوبية تسجل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و91 حالة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بمقدار حالة واحدة ليصل الإجمالي إلى 421 حالة، وزاد عدد الحالات الصحية الحرجة حالة واحدة إلى 105 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء 58 حالة ليبلغ الإجمالي 21 ألفا و 845 حالة.