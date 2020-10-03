“الأرصاد” تصدر تنبيها عن سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحبا رعدية ممطرة ورياحا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – المهد – وادي الفرع – ينبع بدر ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء .