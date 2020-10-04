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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=908948
المناطق - واس

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بمشيئة الله ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء القادم.
ومن المتوقع حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (عسير، وجازان والباحة ومكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (المدينة المنورة) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.
وأهابت إدارة الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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