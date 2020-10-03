أمير الجوف يثني على جهود الجهات المعنية بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المنطقة

المناطق - واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف الجهود التي بذلها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعمل عل توطين الوظائف.

جاء ذلك خلال استعراض سموّه لتقرير سوق العمل عن الربع الثاني من العام 2020 الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، وأظهر التقرير ارتفاع معدل توطين الوظائف في القطاع الخاص بمنطقة الجوف عن الربع الأول من العام نفسه.

وأشاد سموه بما ورد في التقرير وأبرزه فيما يتعلق بالقفزة التي حققتها منطقة الجوف على مستوى الترتيب بين المناطق في هذا الشأن، ووصولها إلى المرتبة السادسة، بعد أن كانت في المرتبة الأخيرة في العام 2019م، وفقاً لنتائج الإحصاءات العامة لسوق العمل في الربع الثاني من العام 2020م.

يذكر أن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف قد رأس عدة اجتماعات مع كل من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع صندوق الموارد البشرية (هدف)، وفرع الهيئة العامة للإحصاء، وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمعالجة مشكلات توطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، وأصدر توجيهاته بضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الخصوص، لتفعيلها بصورة مثلى وأفضل، مهيباً بجميع الجهات المختصة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، ولإنجاح استراتيجيات التوطين، وإيجاد المزيد من فرص العمل أمام شباب وشابات المنطقة.