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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
http://almnatiq.net/?p=908955
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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