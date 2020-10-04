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“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

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“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=908958
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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