“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.