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“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري

“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري

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“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري

“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=908961
المناطق - القريات

تواصل بلدية القريات ، جهودها في إنجاز حملة معالجة التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وطلاء خطوط الطرق ورفع السيارات والهياكل المتهالكة والخربانة داخل الأحياء بالمحافظة .
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري  ، أن الحملة تأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرًا على مستوى المملكة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع والعمل على تسويتها وردمها وإصلاح الأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق ، كما تأتي أيضا ضمن جهود البلدية  في مبادرة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة  .
وأشار المهندس الشمري إلى أن فرق الصيانة والتشغيل بالبلدية ، قامت بصيانة وإصلاح 160 متر مربع من حفر الشوارع، وإصلاح 297 متر طولي من الأرصفة المتهالكة خلال الاسبوع الحالي ،ودهان عدد من المواقع وصيانة 514 عامود انارة ،  واضاف أن الفرق بإدارة الرقابة الشاملة رفعت خلال اسبوعين 25 مركبة متهالكة
‏واكد المهندس الشمري ان الحملة متواصلة ومستمرة في جميع احياء المحافظة وفِي حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات يمكن الاتصال على الرقم 940 على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق بلدي 940 على هاتفك الذكي.

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