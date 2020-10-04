احدث الأخبار

روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا
أبرز المواد
 الاستطلاع الشهري لمعهد الديمقراطية : ترمب لا يزال في طريقه للفوز بالرئاسة الأميركية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى
منطقة الرياض
 صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 “بن قزيز” مديرا لفرع المجاهدين بمنطقة جازان
منطقة جازان
 وزارة الرياضة تختتم مهرجان الخط العربي بالجوف
منطقة الجوف
 مؤسسة النقد تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر.. وبدء تداولها في 5 أكتوبر
أبرز المواد
 “بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري
منطقة الجوف
 “الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
أبرز المواد
 أمير الجوف يثني على جهود الجهات المعنية بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المنطقة
منطقة الجوف
 الدفاع المدني يهيب بتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة
أبرز المواد
روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا

روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا

أبرز المواد
الاستطلاع الشهري لمعهد الديمقراطية : ترمب لا يزال في طريقه للفوز بالرئاسة الأميركية

الاستطلاع الشهري لمعهد الديمقراطية : ترمب لا يزال في طريقه للفوز بالرئاسة الأميركية

أبرز المواد
“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى

“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى

منطقة الرياض
صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

منطقة مكة المكرمة

وزارة الرياضة تختتم مهرجان الخط العربي بالجوف

وزارة الرياضة تختتم مهرجان الخط العربي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=908976
المناطق - الجوف

اختتمت وزارة الرياضة مهرجان الخط العربي الذي أقامته في محافظة دومة الجندل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بحضور محافظة دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط الذي قام بتكريم المشاركين من جهات وأفراد ‏من خلال حفل ختامي أقيم على مسرح المهرجان تضمن عددا من الفقرات منها فيلم وثائقي عن‏ المهرجان منذ انطلاقته الأربعاء الماضي استعرض من خلاله أبرز الفعاليات التي نفذت مثل ورشة الخطاطين، والخطوط الجدارية، و مدرسة الكتاتيب، وأجنحة الإدارات المشاركة، وديوان الاكيدر، ومسابقات الخط العربي وقدم محافظ دومة الجندل شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته للمهرجان وافتتاحه لفعالياته، كما قدم شكره لمكتب وزارة الرياضة بالمنطقة ووكالة شئون الشباب في وزارة الرياضة، مثمنا لهم إقامة هذا البرنامج المهم والذي لاقى نجاحا كبيرا وأصداءً واسعة.

 

روابط ذات صلة

“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري

“بلدية القريات ” : ترفع 25 مركبة متهالكة و تواصل حملتها لمعالجة التشوه البصري
أمير الجوف يثني على جهود الجهات المعنية بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المنطقة

أمير الجوف يثني على جهود الجهات المعنية بتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المنطقة
وصول طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

وصول طلائع مرواح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*