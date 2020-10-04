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صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

منطقة مكة المكرمة
“بن قزيز” مديرا لفرع المجاهدين بمنطقة جازان

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صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=908983
المناطق - مكة

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير على جاهزية الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية استعداداً لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة رافقه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدد من قيادات الصحة.
وأوضح الدكتور وائل مطير أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبيناً أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين؛ كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
من جانبه بين المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة تأهباً للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ فقد تم وضع فرق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

 

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