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“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى

“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى

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صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين

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“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى

“صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى
http://almnatiq.net/?p=908999
المناطق - واس

قامت “صحة الرياض” خلال العام الماضي بتأسيس وتشغيل وتفعيل العديد من البرامج والوحدات الطبية المتخصصة وذلك بهدف تحسين جودة الخِدْمات، وتقليل مدد الانتظار، وتحسين تجربة المريض، وكفاءة الإنفاق، وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث تأسيس 6 مسارات للسكتة الدماغية في (6) مستشفيات على مستوى المنطقة، وتشغيل تجريبي لوحدة العيون في (4) مستشفيات هي: مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي العام، ومستشفى شقراء العام.
كما جرى تفعيل عيادات السكري في (6) في مختلف محافظات المنطقة شملت مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى القويعية العام، ومستشفى شقراء العام، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى الأرطاوية، وتفعيل عيادات السكري في مستشفى ضرما العام.
وأبانت بتفعيل عيادات الكُلَى في جميع المستشفيات التي لديها مراكز كُلى، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان للقلب بالخرج، وانتقال مركز الكُلَى في مستشفى رويضة العرض للمبنى الجديد، وكذلك البدء في التحضير ودعم مستشفى الملك خالد بالخرج بالتجهيزات اللازمة لبرنامج جراحات منظار الركبة وتبديل المفاصل، والبدء في التحضير ودعم مستشفى الملك خالد بالمجمعة بالتجهيزات اللازمة لبرنامج جراحات منظار الركبة وتبديل المفاصل، كما جرى دعم برنامج اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى النساء والأطفال بالخرج بالتعاقد المؤقت بشكل كامل، ودعم برنامج أمراض الدم الوراثية بمستشفى النساء والأطفال بالخرج بالتعاقد المؤقت بشكل كامل، وتفعيل وحدة السمنة بمستشفى الملك خالد بالخرج.

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