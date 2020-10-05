مستوى قياسي للودائع في المصارف السعودية .. 1.866 تريليون ريال

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سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نموا شهريا خلال آب (أغسطس)، بعد تراجع شهرين متتاليين، لتسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا في إجمالي الودائع عند 1.866 تريليون ريال.

وبحسب “الاقتصادية”، نمت الودائع في أغسطس بنحو 1.6 في المائة “29.31 مليار ريال” مقارنة بيوليو، فيما كانت الودائع قد تراجعت في يوليو بنحو 0.3 في المائة، وكذلك في يونيو 1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، سجلت الودائع المصرفية نموا 9.42 في المائة “160.6 مليار ريال” بنهاية أغسطس 2020، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.866 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.705 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع السنوي بشكل رئيس من نمو الودائع تحت الطلب خلال أغسطس بنحو 12.5 في المائة، إذ نمت فئة الشركات والأفراد بنحو 9.2 في المائة، ونحو 45.5 في المائة لفئة الهيئات الحكومية.