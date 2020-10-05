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معارك أرمينيا وأذربيجان.. ضربات جديدة على كبرى مدن كاراباخ

معارك أرمينيا وأذربيجان.. ضربات جديدة على كبرى مدن كاراباخ
http://almnatiq.net/?p=909016
المناطق - الرياض

استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات، الأحد، ستيباناكرت، كبرى مدن إقليم ناغورني كاراباخ الذي يشهد معارك بين الأرمن والقوات الأذربيجانية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

ودوت صفارات الإنذار قرابة صباح اليوم في المدينة، قبل أن يسمع دوي سلسلة من الانفجارات. وأشارت السلطات الأذربيجانية، من جانبها، إلى أنها اتخذت “إجراءات انتقامية”، بعد إطلاق القوات الأرمينية قذائف انطلاقا من ستيباناكرت.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن أرمينيا أمام “أكبر اللحظات المصيرية في تاريخها على الأرجح”، في إشارة إلى المعارك في ناغورني كاراباخ.

وقال باشينيان في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون: “مواطنيّ الأعزاء، أخوتي أخواتي، نواجه أكبر اللحظات المصيرية في تاريخنا على الأرجح”، في وقت تجرى معارك عنيفة لليوم السابع على التوالي في الإقليم.

وأعلنت أرمينيا، السبت، مقتل 51 مسلحا أرمينيا من قوات ناغورني كاراباخ خلال المعارك مع القوات الأذربيجانية.

ونُشرت قائمة تضم أسماء القتلى الـ51 على موقع الحكومة الأرمينية بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس سلطات ناغورني كاراباخ، أرايك هاروتيونيان، بدء “المعركة الأخيرة” على المنطقة.

وترتفع بذلك الحصيلة الرسمية للمعارك إلى 242 قتيلاً من كلا الجانبين.

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