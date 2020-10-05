تعرف على إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

تعرف على إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

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تعرف على إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية

تعرف على إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية
http://almnatiq.net/?p=909028
المناطق - الرياض

قالت هيئة الزكاة والدخل إن إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية تتم عبر خطوات خاصة بالهيئة وأخرى خاصة بوزارة العدل.
وأضافت أن الإجراءات الخاصة بالهيئة تبدأ من خلال زيارة موقع الهيئة واختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومن ثم إدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد، والخطوة التالية الإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه ثم إدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة وأخيرا إصدار فاتورة سداد بنسبة 5 في المائة من قيمة البيع وسداده.
وبخصوص الإجراءات الخاصة بوزارة العدل، أوضحت الهيئة أنها تكون بإنهاء عملية الإفراغ لدى كاتب العدل بعد سداد الضريبة والخطوة النهائية هي توثيق العقد ويتم إشعار البائع بإتمام العملية.

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