تهافت عالمي على الفحوص السريعة لاكتشاف كورونا

المناطق - الرياض

خصصت مليون جرعة من لقاحات مستقبلية ضد فيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة في إطار المساعي لمكافحة الوباء الذي يواصل تفشيه، ويثير تهافتاً عالمياً على اختبارات الكشف السريعة عن المرض.

وبحسب الفرنسية، أكد المدير العام لتحالف اللقاحات “غافي” المتعاون مع منظمة الصحة العالمية سيث بيركلي أن “أي بلد، سواء كان غنيا أم فقيرا، يجب ألا يُترك في أسفل القائمة في ما يتعلق باللقاحات ضد كوفيد-19”.

وأعلن التحالف تخصيص مئة مليون جرعة إضافية من اللقاح المستقبلي ضد كوفيد-19 للبلدان الفقيرة.

ومطلع آب/أغسطس، أعلن تحالف “غافي” ومؤسسة بيل وميليندا غيتس التعاون مع معهد “سيروم إنستيتيوت أوف إنديا”، أكبر مصنع للقاحات في العالم لناحية عدد الجرعات، لتسليم مئة مليون جرعة.

ويطور هذا اللقاح مختبرات “أسترازينيكا” السويدية البريطانية و”نوفافاكس” الأميركية، على أن تصنع لاحقا في معهد “سيروم إنستيتيوت أوف إنديا” الذي سيسلمها إلى تحالف أطلقته منظمة الصحة العالمية للحصول على لقاح ضد كوفيد-19 باسم “كوفاكس” (كوفيد-19 فاكسين غلوبل أكسس).

وفي حين أدى الوباء إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين أواخر كانون الأول/ديسمبر، حددت منظمة الصحة العالمية هدفاً يقضي بتوفير ملياري جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021.