ينتظر الملايين من الشعوب السعودية والخليجية والعربية بث الحلقة الاولى من لقاء قناة العربية مع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة السابق في واشنطن و رئيس الاستخبارات السعودية السابق يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وكانت قناة العربية قد عرضت مقطع فيديو قصير عن اللقاء، الذي يحمل اسم ” في برنامج مع بندر بن سلطان” وقال فيه سموه “أبغى أعطي نبذة موجزة عن مواقف القيادة السعودية والدولة تجاه فلسطين، وهذا يختصر أحدث الـ 70 أو 75 سنة الماضية”.
وأضاف: نحن نشارك ونبني أفراح الأمة العربية وإذا جاءت مصائب فنحن معهم قولا وفعلا. وهذا ما يجب أن يفهمه كل مواطن ومواطنة في السعودية.
على شاشة العربية مساء غدٍ الاثنين
الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية
ينتظر الملايين من الشعوب السعودية والخليجية والعربية بث الحلقة الاولى من لقاء قناة العربية مع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة السابق في واشنطن و رئيس الاستخبارات السعودية السابق يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.
التعليقات (٠) اضف تعليق