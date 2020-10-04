الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية

المناطق-يوسف المطيري

ينتظر الملايين من الشعوب السعودية والخليجية والعربية بث الحلقة الاولى من لقاء قناة العربية مع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة السابق في واشنطن و رئيس الاستخبارات السعودية السابق يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت قناة العربية قد عرضت مقطع فيديو قصير عن اللقاء، الذي يحمل اسم ” في برنامج مع بندر بن سلطان” وقال فيه سموه “أبغى أعطي نبذة موجزة عن مواقف القيادة السعودية والدولة تجاه فلسطين، وهذا يختصر أحدث الـ 70 أو 75 سنة الماضية”.

وأضاف: نحن نشارك ونبني أفراح الأمة العربية وإذا جاءت مصائب فنحن معهم قولا وفعلا. وهذا ما يجب أن يفهمه كل مواطن ومواطنة في السعودية.