احدث الأخبار

الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي
أبرز المواد
 8 مجموعات في مجموعة العشرين تضع خارطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية
أبرز المواد
 توابيت فوق توابيت.. صور وتفاصيل كشف أثري “مذهل” في مصر
أبرز المواد
 إيفانكا ترامب عن والدها داخل المستشفى: “لا يلين”
أبرز المواد
 نائب تركي معارض: حكومتنا تجر بلادنا والمنطقة نحو الظلام
أبرز المواد
 روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا
أبرز المواد
 الاستطلاع الشهري لمعهد الديمقراطية : ترمب لا يزال في طريقه للفوز بالرئاسة الأميركية
أبرز المواد
 “صحة الرياض” : تأسيس وتشغيل مسارات ووحدات وعيادات للسكتة الدماغية والسكري والعيون في 16 مستشفى
منطقة الرياض
 صحة مكة المكرمة تقف على جاهزيتها لاستقبال المعتمرين
منطقة مكة المكرمة
 “بن قزيز” مديرا لفرع المجاهدين بمنطقة جازان
منطقة جازان
 وزارة الرياضة تختتم مهرجان الخط العربي بالجوف
منطقة الجوف
الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية

الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية

أبرز المواد
صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي

صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي

أبرز المواد
8 مجموعات في مجموعة العشرين تضع خارطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية

8 مجموعات في مجموعة العشرين تضع خارطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية

أبرز المواد
توابيت فوق توابيت.. صور وتفاصيل كشف أثري “مذهل” في مصر

توابيت فوق توابيت.. صور وتفاصيل كشف أثري “مذهل” في مصر

أبرز المواد

على شاشة العربية مساء غدٍ الاثنين

الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية

الأمير بندر بن سلطان يناقش مواقف السياسة السعودية تجاه القضايا العربية
http://almnatiq.net/?p=909041
المناطق-يوسف المطيري

ينتظر الملايين من الشعوب السعودية والخليجية والعربية بث الحلقة الاولى من لقاء قناة العربية مع الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة السابق في واشنطن و رئيس الاستخبارات السعودية السابق يوم غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وكانت قناة العربية قد عرضت مقطع فيديو قصير عن اللقاء، الذي يحمل اسم ” في برنامج مع بندر بن سلطان” وقال فيه سموه “أبغى أعطي نبذة موجزة عن مواقف القيادة السعودية والدولة تجاه فلسطين، وهذا يختصر أحدث الـ 70 أو 75 سنة الماضية”.
وأضاف: نحن نشارك ونبني أفراح الأمة العربية وإذا جاءت مصائب فنحن معهم قولا وفعلا. وهذا ما يجب أن يفهمه كل مواطن ومواطنة في السعودية.

روابط ذات صلة

صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي

صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي
8 مجموعات في مجموعة العشرين تضع خارطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية

8 مجموعات في مجموعة العشرين تضع خارطة الطرق للتحديات المالية والاجتماعية
توابيت فوق توابيت.. صور وتفاصيل كشف أثري “مذهل” في مصر

توابيت فوق توابيت.. صور وتفاصيل كشف أثري “مذهل” في مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*