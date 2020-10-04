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تركيب 25 ألف كلم من كوابل الألياف الضوئية وربط 531 ألف منزل بالشبكة في 9 مناطق
http://almnatiq.net/?p=909048
المناطق - الرياض

أنهت شركة ضوئيات المتكاملة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء تركيب 25 ألف كلم من كوابل الألياف الضوئية، وربط أكثر من 531 ألف منزل بالشبكة في تسع مناطق من المملكة شملت: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة،وعسير، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.
يأتي ذلك في ظل دعم البنية الرقمية لمدن ومحافظات المملكة وتغطيتها بشبكة الألياف الضوئية، التي تسهم في تمكين مقدمي خِدْمات الاتصالات والإنترنت، من توفير خِدْمات النطاق العريض عالي السرعة، للمستخدم النهائي.
وأوضحت “شركة ضوئيات” أن الجهود تأتي ضمن خطة التوسع في دعم البنية الرقمية، ومن ضمنها مشروع النطاق العريض، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خِدْمات النطاق العريض عالي السرعة لكل مناطق المملكة .
يذكر أن شركة ضوئيات المتكاملة، تمتلك شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 83 ألف كيلومتر في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في سرعة إنجاز مشاريع خِدْمات النطاق العريض المنفذة برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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