بلدية الجبيل: ضبط ناقلة و22 شاحنة مخالفة داخل الأحياء

الجبيل - المناطق

ضبطت بلدية محافظة الجبيل، بالتعاون مع الشرطة، خلال الأسبوعين الماضيين 22 شاحنة وناقلة مخالفة، وذلك خلال جولاتها الميدانية داخل الأحياء، فيما تواصل البلدية جولاتها على مدار الساعة، بهدف الحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري بإزالة المشوهات ومسبباتها.

وأوضح رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية داخل الأحياء بهدف ضبط المخالفات والحد من انتشارها، وإزالة المشوهات البصرية، وذلك على مدار الساعة ، وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة لتحسين المشهد الحضري داخل المحافظة” .

وأضاف: “أسفرت الجولات الميدانية الأخيرة عن ضبط 22 ناقلة مخالفة تنوعت ما بين صهاريج مياه صرف صحي وقلابات كانت تستغل الأراضي الفضاء والطرق لضخ المياه في مواقع غير مصرح لها في منتصف الليل في أحد المخططات الجديدة بالمحافظة، وذلك بتفريغ المياه الملوثة لتصبح مصدرا لتوالد الحشرات الناقلة للأمراض، مؤكدا أنه تم حجز الشاحنات ومخالفتهم حسب الأنظمة والتعليمات البلدية”.

وأشار الدويش إلى حرص البلدية على مواصلة الحملات الميدانية المفاجئة والمكثفة على كامل الأحياء بالمحافظة، ومتابعة أصحاب وايتات الشفط لتتم عملية التفريغ في المحطة المخصصة لها .

ولفت المهندس الدويش إلى جهود البلدية في أعمال الرش والتعقيم، مبينا أن البلدية كثفت خلال الفترة الماضية أعمال الرش في المخططات والأحياء بالمبيدات الحشرية وذلك حفاظا على الصحة العامة من خطر التجمعات المائية التي تنتج من هذه الظاهرة وغيرها من أسباب أخرى في جميع المخططات بالمحافظة.

ودعا رئيس بلدية محافظة الجبيل عموم المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940 .