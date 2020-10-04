بلدية الخبر تطلق مبادرة تشجير العزيزية ب 5000 شجرة سدر

الخبر - المناطق

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة لزراعة 5000 شجرة سدر في العزيزية جنوب الخبر، وذلك تأكيداً لحرص البلدية للمحافظة على المظهر العام للمدينة والارتقاء المستمر بالمرافق العامة ومنظومة المرافق الترفيهية وتعزيز وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها البلدية لأحياء العزيزية وضمن حرص البلدية ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل على تكثيف أعمال التشجير والزراعة سعيا لتحقيق رسالتها بزيادة الرقعة الخضراء وتجميل المدينة، وزيادة نصيب الفرد منها، وتماشياً مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتقدم العمراني الذي تشهده الخبر, موضحا أنه تم توفير 5000 شجرة سدر تزرع لأول مره في شوارع الخبر, حيث تم اختيار عدد 15 شارع لزراعتها كمرحلة أولى جميعها مكتملة من حيث السفلتة والإنارة والأرصفة وذلك بطول أجمالي يبلغ 20 كلم.

ولفت المهندس سلطان الزايدي الى أن بلدية الخبر تولي اهتماما خاصا بزراعة الأشجار ومضاعفة أعدادها، وأن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية بنشر الرقعة الخضراء والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي بأنه تم اختيار شجر السدر لأول مره في الشوارع نظرا لدورها البيئي المهم وتتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة, وانخفاض تكلفة صيانتها وتتحمل الحرارة، ولا تحتاج لكثير من الماء؛ ولذلك نجدها خضراء وتمنح البيئة الكثير من الفوائد، بالإضافة إلى ما تسهم به تلك الأشجار في خلق منظر جمالي كونها أشجار ظل, مضيفا بأن هناك خطط ومبادرات متعددة لزيادة أعداد الأشجار بالخبر من خلال استغلال كافة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية في كافة الأحياء السكنية وتشجيرها.