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“هدف” يهيب بالقطاع الخاص عرض فرصه التدريبية عبر “تمهير”

“هدف” يهيب بالقطاع الخاص عرض فرصه التدريبية عبر “تمهير”

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“هدف” يهيب بالقطاع الخاص عرض فرصه التدريبية عبر “تمهير”

“هدف” يهيب بالقطاع الخاص عرض فرصه التدريبية عبر “تمهير”
http://almnatiq.net/?p=909060
المناطق - الرياض

أهاب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمنشآت القطاع الخاص عرض فرصه التدريبية، على البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.

ويهدف برنامج “تمهير” إلى استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة واكسابها الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وتحفيز المنشآت على الأداء والإنتاجية والاستقرار وتنمية أعمالها.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخراً، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

 ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:  taqat.sa

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.

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