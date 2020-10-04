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تحديد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير في #الرياض

تحديد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير في #الرياض
http://almnatiq.net/?p=909064
المناطق - الرياض

صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاماً، وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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