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التعليم تعلن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات و الإعارة

التعليم تعلن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات و الإعارة
http://almnatiq.net/?p=909070
المناطق - الرياض

حددت وزارة التعليم فترة للتقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات من الكادر التعليمي إلى الكادر الاداري والتكليف والإعارة لجهات خارج الوزارة من الجهات الحكومية التعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة لشاغلي الوظائف التعليمية في مختلف مناطق المملكة وتكون خلال الفترة من 3/2/1442هـ وحتى يوم 16/5/1442هـ.

وأوضح معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أنه حرصا من الوزارة في استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي ورغبة في تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية فقد تم تحديد فترة ثلاثة أشهر من أجل فتح المجال لراغبي التقاعد المبكر أو الإعارة أو نقل الخدمات.

وأشار إلى أن التقديم يتم من خلال نظام فارس في الفترة المحددة، ولا يتم التقديم ورقيا نهائيا. ويتم اعتماد قرار إنهاء الخدمة للتقاعد المبكر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ولن يتم قبول طلبات العدول عن انهاء الخدمة بعد صدور القرار، ويكون تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة وسيكون بتاريخ 4/12/1442هـ.

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