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عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض

عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض
http://almnatiq.net/?p=909074
المناطق - الرياض

عقدت لجنة التجارة الالكترونية بـغرفة الرياض اجتماعها الأول بالدورة الـ (18)، وتم خلال الاجتماع إختيار عضو مجلس الادارة  أ. عبدالله بن فهد العجلان، بالتزكية رئيساً للجنة، وأ. محمد بن عبدالرحمن العمر نائباً للرئيس.

وشكر العجلان أعضاء اللجنة  لثقتهم باختياره رئيسا اللجنة، كما نوه بجهود رئيس وأعضاء اللجنة في الدورة السابقة، مشيرا الى أن للجنة وبجهود اعضاءها سيكون لها مساهمات فاعلة في دفع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من النمو، لاسيما وأن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل كبير و متسارع خصوصا في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب من ضمنها القوة الشرائية وجيل الشباب والتقنيات الحديثة ونسبة التعلم الكبيرة في المجتمع، والانفتاح على الاسواق والمنتجات العالمية.

وقال العجلان: سيكون للجنة بإذن الله دور في معالجة المعوقات التي تعترض هذا النوع من التجارة منوهاً بالعلاقات الممتازة والقويه لغرفة الرياض مع كافة الجهات الحكومية مما يسهل كثيرا من أعمال اللجان والأخذ بمقترحاتتها وآرائها، مؤكدا اهتمام ودعم مجلس الادارة والامانة العامة لكل البرامج والأنشطة التي تتبناها اللجان.

‏يذكر ان عدد من المصادر توقعت أن يصل سوق التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19.7 مليار دولار بحلول نهاية 2020، ويتوقع أن تستحوذ المملكة على حصة الأغلبية من المبلغ الإجمالي وبما يعادل 8.3 مليارات دولار، وتليها الإمارات بمبلغ 7.5 مليارات دولار. يشار الى ان جائحة كرونا وما ترتب عليها من اجراءات الحظر ساهمت في رفع حجم سوق التجارة الالكترونية على مستوى العالم حيث من المتوقع ان ترتفع قيمة مبيعات التجزئة الى 25.04 تريليون دولار في 2021 وتواصل ارتفاعها في 2022 لتلامس 26.7 تريليون دولار مقارنة مع حوالي 23.6 تريليون دولار في 2018.

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