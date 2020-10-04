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الخريف يتفقد مواقع التعدين التابعة لـ”أسمنت العربية” ويزور أول مصنع إسمنت في المملكة

الخريف يتفقد مواقع التعدين التابعة لـ”أسمنت العربية” ويزور أول مصنع إسمنت في المملكة
http://almnatiq.net/?p=909077
المناطق - واس

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, شركة الإسمنت العربية في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، كما وقف على مواقع التعدين التابعة للشركة لاستغلال الحجر الجيري.
وكان في استقبال معاليه في مقر مصنع الشركة رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي وعدد من أعضاء ‏مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
وشاهد معاليه عرضاً مرئياً عن تاريخ شركة الإسمنت العربية وعملياتها في المملكة وخارجها التي تعد بداية العمل الصناعي لإنتاج الإسمنت في المنطقة والخليج العربي التي بدأت عملياتها التشغيلية في عام 1957 م وأسهمت وتسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي، حيث وصل إنتاج الشركة اليوم الى 3.8 ملايين طن من الكلنكر وطاقات طحن إسمنت تصل إلى 6 ملايين طن إسمنت سنويا.
بعد ذلك وقف الوزير الخريف على خطوط إنتاج الإسمنت ‏في المصنع للاطلاع عن قرب عن عمليات التشغيل، والخطط التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية، وحجم الطلب على المنتج، وما يتعلق بتغطية الاحتياج في المنطقة، والعمل على التوسع في تصدير المنتجات خارجياً، ثم توجه إلى أحد المحاجر التابعة للشركة التي يبلغ عددها الإجمالي تسع رخص لاستغلال خامات الحجر الجيري والطين والبوزولان والحديد منخفض النسبة في عدة مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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