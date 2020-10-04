أمير الكويت يستقبل عدداً من أصحاب السمو الأمراء الذين قدموا له التعازي

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استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في المطار الأميري، اليوم، صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يرافقهم صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الذين قدموا واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

كما قدموا التعازي لمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.