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مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن

مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن

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مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن

مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=909092
المناطق - مكة

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم, مسجد التنعيم واطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين بعد الموافقة الكريمة بفتح المجال للعمرة تدريجيا .
والتقى الخامري بالعاملين من المراقبين والمراقبات في مسجد التنعيم ، ثم تجول بالمسجد والمرافق التابعة له، كما التقى بعض المعتمرين وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخِدْمات المقدمة، الذين بدورهم أشادوا بالخِدْمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله- من خِدْمات وتسهيلات لضيوف الرحمن الذين يمرون على هذا الميقات الحيوي.
وأكد الخامري، أن هذه الجولة تهدف للتأكد من توفر الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين بعد فتح العمرة تدريجياً؛ ليتمكنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة, وسط تطبيق الإجراءات الوقائية كافةً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونوّه الخامري خلال لقاءه منسوبي مسجد التنعيم بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن, كما حثّ على بذل مزيد من الجهود حتى يؤدوا ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وأمان وعلى الوجه الأكمل, تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل راحة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأبان الخامري أن الوزارة أتاحت خدمة الرد الآلي المجاني (  8002451000) للإجابة على أسئلة المعتمرين المتعلقة بمناسك العمرة بثماني لغات عالمية، والتي تعمل على مدار الساعة.

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