احدث الأخبار

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة
أبرز المواد
 سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
أبرز المواد
 سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف
أبرز المواد
 الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”
أبرز المواد
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة يتفقد مسجد التنعيم ويطلع على الخِدْمات المقدمة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8177.76 نقطة
أبرز المواد
 أمير الكويت يستقبل عدداً من أصحاب السمو الأمراء الذين قدموا له التعازي
أبرز المواد
 الصحة تسجل (390) إصابة جديدة بكورونا.. و(511) حالة شفاء
أبرز المواد
 الخريف يتفقد مواقع التعدين التابعة لـ”أسمنت العربية” ويزور أول مصنع إسمنت في المملكة
أبرز المواد
 عبدالله العجلان رئيسا للجنة التجارة الالكترونية بغرفة الرياض
منطقة الرياض
 تكليف 769 موظفاً للعمل بالمواقيت لخدمة المعتمرين
أبرز المواد
 التعليم تعلن فتح باب التقديم على التقاعد المبكر ونقل الخدمات و الإعارة
أبرز المواد
“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

أبرز المواد
سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أبرز المواد
سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

أبرز المواد
الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

أبرز المواد

سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف
http://almnatiq.net/?p=909097
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة بمناسبة تكليفه مديراً للجوازات بالمنطقة.
ورحّب سموه في مستهل اللقاء بمدير الجوازات المكلف ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد .
ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود رجال الجوازات وما حظي به القطاع ضمن مختلف القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , مشيداً بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات بالمنطقة من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.
من جانبه عبر مدير جوازات المنطقة العميد أسامة أبو ملحة عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات سديدة ، سائلا المولى عزوجل التوفيق والسداد والعون في اداء مهام عمله.

روابط ذات صلة

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

“متحدث الصحة”: “العودة بحذر” خطت بنا نحو الاتجاه الصحيح.. ونوصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة
سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد
الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

الراجحي يصدر قرارًا بتمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة “41”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*