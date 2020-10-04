سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير عام جوازات المنطقة المكلف

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، العميد أسامة بن عبدالله أبو ملحة بمناسبة تكليفه مديراً للجوازات بالمنطقة.

ورحّب سموه في مستهل اللقاء بمدير الجوازات المكلف ، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد .

ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود رجال الجوازات وما حظي به القطاع ضمن مختلف القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , مشيداً بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات بالمنطقة من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

من جانبه عبر مدير جوازات المنطقة العميد أسامة أبو ملحة عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة ، وما استمع إليه من توجيهات سديدة ، سائلا المولى عزوجل التوفيق والسداد والعون في اداء مهام عمله.